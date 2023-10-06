Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации топливного рынка РФ
Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщили в пресс-службе кабмина.
- С 1 октября будет восстановлен топливный демпфер, при этом коэффициент повысят с 0,5 до 1, что увеличит размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке;
- повышены требования к нефтяникам по долям продажи дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах: с 9,5% до 12,5% и с 13% до 15% соответственно;
- для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений вводится заградительная пошлина на нефтепродукты - 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи;
- снимается ограничения на экспорт дизельного топлива, которое поступает в морские порты по трубопроводам, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизеля.
В сентябре для стабилизации цен на топливо правительство пошло на введение временного ограничения экспорта автомобильного бензина и дизеля.