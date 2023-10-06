Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщили в пресс-службе кабмина.

В сентябре для стабилизации цен на топливо правительство пошло на введение временного ограничения экспорта автомобильного бензина и дизеля.