В России утвердили меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.
Власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Подчеркивается, что благодаря изменению коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 увеличится размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.
Также за счет реализации данной меры будут обеспечены экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, подчеркивает правительство.
Кроме того, кабмин отмечает, что такой шаг сдержит рост оптовых биржевых цен, что поддержит стабильную ценовую ситуацию в рознице на уровне, близком к инфляции.
В России скорректировали демпфирующий механизм с 1 сентября до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что нефтяники поддержали инициативу по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива. На сайте правительства России говорится, что данную меру по стабилизации внутреннего рынка топлива подготовили Минэнерго и Минфин.