Правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.

Власти решили внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Подчеркивается, что благодаря изменению коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 увеличится размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

Также за счет реализации данной меры будут обеспечены экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, подчеркивает правительство.

Кроме того, кабмин отмечает, что такой шаг сдержит рост оптовых биржевых цен, что поддержит стабильную ценовую ситуацию в рознице на уровне, близком к инфляции.

В России скорректировали демпфирующий механизм с 1 сентября до конца 2026 года.