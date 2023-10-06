Экономист назвал условие укрепления рубля

«По мнению регулятора, должна быть обеспечена свобода участникам рынка без каких-либо существенных ограничений. А у нас все, что связано с экспортом и импортом, работает немножко иначе, чем было до начала специальной военной операции (СВО). Замена долларов и евро на другие валюты расчетов не безболезненно проходит, и определенный дефицит поступления валюты в страну — все это негативно сказывается и приводит к тому, что мы видим на рынке. Уже ни для кого не является тайной, что у правительства и Центрального банка разные взгляды на курсообразование. Правительство в лице Минфина говорит уже не в первый раз о введении ограничений на движение капитала, и это правильно, ЦБ говорит, что этого делать не нужно», — заключил специалист.