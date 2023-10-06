В ЕС призвали отказаться от закупок газа из Азербайджана

Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана, потому что республика якобы является ненадежным партнером после военных действий Баку в Нагорном Карабахе. Об этом заявила журналистам глава Европарламента Роберта Метсола на полях неформального саммита ЕС в Гранаде.

"Мы не можем перейти от одного ненадежного партнера по энергетике к другому. Это наша позиция", - сказала она.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз вряд ли введет санкции против Баку из-за обострения в Нагорном Карабахе, так как зависит от поставок природного газа из Азербайджана. Как отмечает издание, хотя европейские политики часто готовы в своих заявлениях принять сторону Армении, влияние Азербайджана на сообщество гораздо сильнее, так как Брюссель рассматривает каспийский газ как альтернативу российскому. Несмотря на робкие выражения озабоченности некоторых европейских политиков, экономический кризис вынуждает ЕС выбирать между своими ценностями и выгодой от сотрудничества с Баку, говорится в материале. По данным газеты, в 2022 году Евросоюз импортировал около 3,4% общего объема азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу.