Мировые цены на сахар обновили рекорд

Индекс мировых цен на сахар вырос на 9,8% в сентябре, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Таким образом, цены обновили рекорд 2010 года. Эксперты связывают такой скачок с обеспокоенностью стран на фоне сокращения предложения на мировых рынках. В Таиланде и Индии, которые являются ведущими производителями сахара, ожидается снижение производства.

При этом в России впервые с февраля дешевеет сахар, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Такие данные приводились 6 сентября. Кроме того, по данным Росстат, с начала 2023 года мясо кур стало дороже на 19,6%, свинина подорожала на 8,9%, баранина - на 12,2%, а стоимость говядины выросла на 3,1%.