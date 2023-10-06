Первое судно прибыло в Калининградскую область через Северный морской путь

Первое судно, следовавшее через Северный морской путь, прибыло в Калининградскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Антон Алиханов, отметив, что получилось быстрее, чем через Суэцкий канал.

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«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург», - рассказал губернатор.

Он отметил перспективность такого направления, так как «получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал».

«Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным», - констатировал Антон Алиханов.

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что Индия предложила России вместе построить неатомные ледоколы на индийских верфях.