Первое судно прибыло в Калининградскую область через Северный морской путь
Первое судно, следовавшее через Северный морской путь, прибыло в Калининградскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Антон Алиханов, отметив, что получилось быстрее, чем через Суэцкий канал.
«Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург», - рассказал губернатор.
Он отметил перспективность такого направления, так как «получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал».
«Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным», - констатировал Антон Алиханов.
Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что Индия предложила России вместе построить неатомные ледоколы на индийских верфях.
По его словам, для развития Северного морского пути необходимо больше ледоколов. Министр отмечал, что цикл производства большого танкера ледового класса составляет «не месяцы, а годы».