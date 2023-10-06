Египетские банки ограничивают операции по картам

Египетские банки Arab African International Bank и Arab International Bank приняли решение ограничить использование дебетовых карт в других странах. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, мера принята из-за дефицита иностранной валюты в государстве, а также существенного расхождения официального курса египетского фунта к доллару от реального.

Официальный курс составляет около 31 египетского фунта за доллар, однако на черном рынке $1 стоит 40–41 фунт.

Египет весной закрепил курс валюты, несмотря на то, что разница между официальным и реальным курсами увеличивалась.

В этой связи египтяне используют карты в местной валюте для покупок товаров в зарубежных магазинах по официальному, более низкому курсу, говорится в публикации.