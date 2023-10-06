Египетские банки ограничивают операции по картам
Египетские банки Arab African International Bank и Arab International Bank приняли решение ограничить использование дебетовых карт в других странах. Об этом сообщает Reuters.
По словам источников агентства, мера принята из-за дефицита иностранной валюты в государстве, а также существенного расхождения официального курса египетского фунта к доллару от реального.
Официальный курс составляет около 31 египетского фунта за доллар, однако на черном рынке $1 стоит 40–41 фунт.
Египет весной закрепил курс валюты, несмотря на то, что разница между официальным и реальным курсами увеличивалась.
В этой связи египтяне используют карты в местной валюте для покупок товаров в зарубежных магазинах по официальному, более низкому курсу, говорится в публикации.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что три популярных турецких сервиса по созданию виртуальных карт Ininal, Oldubil и Papara, которыми пользовались жители России, объявили о том, что плату по ним можно будет производить только на турецких сайтах «с печатью доверия».