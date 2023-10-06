Назван максимальный курс доллара к рублю на ближайшие годы

Для пополнения бюджета на 2025-2026 годы, проект которого правительство РФ внесло в Госдуму в конце сентября, курс доллара должен составлять 150-180 рублей, заявила NEWS.ru финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс. По ее мнению, уже до конца года курс американской валюты может вырасти до 120 рублей. При этом данный уровень является рыночным, считает она.

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Для исполнения бюджетов, которые были заявлены на 2025-2026 годы, курс доллара к рублю должен составлять 150-180 рублей (чем слабее рубль, тем выгоднее продавать товары за границу за иностранную валюту. — NEWS.ru.), — заявила Аверс.

Она напомнила, как многие ожидали укрепления рубля после сентябрьского повышения ключевой ставки и продажи валюты со стороны ЦБ. «Согласно прогнозам, доллар должен был „сходить“ до 85, и даже до 83 руб. Но этого не произошло», — заметила Аверс. Если валютные интервенции не помогли рублю укрепиться, то сейчас точно нет никаких поводов для этого, убеждена эксперт. Тем более, в условиях закупок валюты Минфином, добавила эксперт.