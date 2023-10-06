Эксперты рассказали, зачем России нужен газовый рынок Узбекистана

Россия начинает поставки газа в Узбекистан. Пока речь идет о 3 млрд кубометров в год, но в дальнейшем объемы могут быть увеличены.

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С учетом снижения на 80-100 млрд кубометров нашего экспорта в Европу, разбрасываться новыми покупателями российского трубопроводного газа, даже если первоначальные объемы контрактов не высоки, стало бы верхом расточительства.

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По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, начало поставок в Узбекистан - первая фаза реализации более крупного проекта. Создания с Казахстаном и Узбекистаном газового союза для развития поставок в эти страны и транзита на другие рынки. Зимой эти страны испытывают острый дефицит газа, поэтому даже на начальном этапе решается стратегически важная для этих стран задача по укреплению энергетической безопасности.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, в последние годы производство "голубого топлива" в Узбекистане стагнирует, находясь на уровне чуть более 50 млрд кубометров в год. На сегодняшний недостающие объемы газа поступают в Узбекистан из Туркменистана, однако цена этого сырья растет из-за большого спроса на туркменский газ со стороны других потребителей. В свою очередь, для "Газпрома" после резкого сокращение поставок в Европу важна диверсификация направления поставок. И Узбекистан, несмотря на пока достаточно скромные объемы, как раз является одним из таких направлений. По оценкам Института энергетики и финансов, к 2030 году дефицит газа на внутреннем рынке Узбекистана может составить 8-10 млрд кубометров в год, и этот разрыв мог бы удовлетворяться за счет поставок из России.

Впрочем, перспективы поставок газа в Узбекистан не ограничиваются только рынком этой страны. Через нее идут поставки газа в Китай. Большую часть объемов прокачивает Туркмения, но свои доли в трубе имеют и Казахстан с Узбекистаном. Другое дело, что из-за описанных выше проблем, экспорт для Узбекистана стал затруднителен. Но он возможен, если дефицит газа на внутреннем рынке будет замещаться поставками из России.

Можно сказать, что это уже будет своп (замещающие поставки) под китайский рынок, считает Гривач. По крайней мере, частично, так как позволит удовлетворять потребности Узбекистана и Казахстана, не прекращая экспорт в Китай по своим контрактам, как это было прошлой зимой. Потенциал увеличения есть и эти вопросы обсуждаются в том, числе с Китаем, который является и потенциальным потребителем, и основным владельцев газотранспортной системы Центральная Азия-Китай. С учетом свободных мощностей в этой газотранспортной системы (ГТС), потенциал наращивания поставок на китайский рынок можно оценить в размере до 18-20 млрд кубометров в год.