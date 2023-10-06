Британский инвестор Грэм предрек обрушение финансовых рынков США на 50%

Инвесторам не стоит вкладывать в американский фондовый рынок, ведь в следующем году произойдет неминуемая катастрофа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова британского инвестора-миллиардера, соучредителя GMO LLC Джереми Грэнтэма, который еще в 2021 году предупреждал о том, что мировые рынки находятся в одном из самых больших пузырей всех времен, и скоро грядет расплата.

Он подчеркнул, что особенно стоит держаться подальше от индекса Russell 2000, измеряющего динамику около 2000 компаний малой капитализации. Грэнтэм указал, что у этого индекса "зашкаливает" уровень "компаний-зомби" с огромными задолженностями.

Что касается других активов, то инвестор считает их не менее рискованными. "При доходности на текущем уровне при любых математических расчетах можно предположить, что американский рынок в целом может упасть на 50%", - уверен Грэнтэм.

"Нас ждут неприятности, если "Великолепная семерка", те немногие компании, которые были включены в индекс в этом году, потеряют хоть какую-то часть своей магии", - подчеркнул британский миллиардер.

Грэнтэм также призвал не делать вложений на рынке недвижимости США. Он отметил, что цены на жилые и нежилые объекты стали падать на фоне резкого роста ипотечных ставок.

"Посмотрите на цифры, и вы увидите аварию! Цены на недвижимость повсеместно завышены", - сказал он.

Инвестор также отметил скачки цен на "фермы, леса и изобразительное искусство".