ЦБ повысил курс доллара на выходные до 100,49 рубля

Центробанк РФ повысил курс доллара на 7-9 октября 100,49 рубля, евро — до 106,01 рубля, сообщается на сайте регулятора.

6 октября ЦБ установил следующие курсы валют: доллар — за 99,6762 рубля, евро — 104,7877 рубля.

Кроме того, на ближайшие три дня ЦБ обозначил стоимость одного юаня в 13,74 рубля. До этого Центробанк установил курс на китайскую валюту в 13,6163 рубля за один юань, то есть меньше на 12 копеек.

Ранее сообщалось, что 39% опрошенных россиян считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России.

В Минэкономразвития заявили, что юань стал активно использоваться в расчетах России со странами, помимо Китая. По данным министерства, валюты дружественных стран и рубль стали играть основную роль в российской внешней торговле: в расчетах за поставки их совокупная доля в июле этого года достигла 72% против 15% в прошлом году.