Дефицит бюджета России с января по сентябрь сошелся с прогнозом Путина

Федеральный бюджет России за период январь—сентябрь 2023 года исполнен с дефицитом в 1% от ВВП. Такую предварительную оценку дает Министерство финансов России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года будет в районе 1%.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе—сентябре 2023 года составил 19 734 млрд рублей», — сообщается в пресс-релизе Минфина.

Уточняется, что дефицит бюджета составил 1,69 трлн рублей, или 1% от ВВП.

В министерстве отмечают, что исполнение расходов бюджета сохраняется на нормальном уровне.

«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 21 432 миллиарда рублей», — подчеркивается в сообщении.