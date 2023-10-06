Молдавия планирует получить от Норвегии грант на закупку газа
Власти Молдавии планируют получить от Норвегии грант в размере 34 миллионов евро на закупку газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
«Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития», — говорится в тексте.
Там отмечается, что парламент республики уже одобрил данное соглашение. Деньги планируют направить на закупку газа, пополнение запасов и на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития уже предоставлял в 2022 году Молдавии кредит в размере 300 миллионов евро на закупку газа у поставщиков ЕС. При этом республика обязалась не приобретать топливо у России.