Молдавия планирует получить от Норвегии грант на закупку газа

Власти Молдавии планируют получить от Норвегии грант в размере 34 миллионов евро на закупку газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития», — говорится в тексте.

Там отмечается, что парламент республики уже одобрил данное соглашение. Деньги планируют направить на закупку газа, пополнение запасов и на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов.