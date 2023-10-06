Эксперты спрогнозировали курс рубля на неделе с 9 октября
Рубль на неделе с 9 по 15 октября укрепится к доллару, евро и юаню. Такой прогноз сделали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.
По их словам, за неделю курс доллара упадет на 83 копейки до 99,58 рублей, евро — на 81 копейку до 104,96 рублей, юань — на 12 копеек до 13,6 рублей. Также эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке акций на следующей неделе. Серьезных изменений по индексу Мосбиржи они на нем не ожидают.
Стоимость нефти марки Brent вырастет на три доллара до 87,6 долларов за баррель, добавили опрошенные эксперты.
Рамблер: главные новости