Эксперты спрогнозировали курс рубля на неделе с 9 октября

Рубль на неделе с 9 по 15 октября укрепится к доллару, евро и юаню. Такой прогноз сделали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.

По их словам, за неделю курс доллара упадет на 83 копейки до 99,58 рублей, евро — на 81 копейку до 104,96 рублей, юань — на 12 копеек до 13,6 рублей. Также эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке акций на следующей неделе. Серьезных изменений по индексу Мосбиржи они на нем не ожидают.