Стоимость нефти резко выросла

Нефть растет в цене из-за обострения геополитической ситуации
В понедельник утром мировые цены на нефть повышаются на 4% в связи с обострением ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
К 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent демонстрировала рост на 3,57%, до 87,6 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,8%, до 85,94 доллара.
В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов.
Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники.
В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.
Опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке усилились после того, как газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран с августа помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль. Есть вероятность, что поставки нефти находятся под угрозой.