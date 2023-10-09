Стоимость нефти резко выросла

В понедельник утром мировые цены на нефть повышаются на 4% в связи с обострением ситуации вокруг Израиля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent демонстрировала рост на 3,57%, до 87,6 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,8%, до 85,94 доллара.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов.

Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники.

В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.