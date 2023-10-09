Банк Израиля продаст до $30 млрд валюты для поддержки рынков в условиях эскалации конфликта.

«Банк Израиля заявил, что продаст до $30 млрд в рамках программы поддержки рынков», — сообщает Bloomberg со ссылкой на банк.

Отмечается, что работа ЦБ Израиля в ближайшее время будет направлена на сглаживание волатильности обменного курса шекеля и обеспечении ликвидности.

Ранее стало известно, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 436, среди них 91 ребёнок.