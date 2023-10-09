В Ираке высказались о перспективах прихода банков страны в РФ

На перспективы прихода иракских банков на российский рынок финансовых услуг влияют объемы товарооборота между Россией и Ираком. Об этом заявил премьер-министр ближневосточного государства Мухаммед ас-Судани в преддверии своего визита в Россию 10-11 октября, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что Ирак «стремится к экономике, открытой для всех рынков мира».

Весной президент РФ Владимир Путин сообщил об устойчивом росте товарооборота с Ираком за последние два года. Глава государства отметил, что стороны стремятся к сохранению позитивной динамики встречной торговли, в том числе за счет диверсификации экономического сотрудничества.

Как стало ранее известно, товарооборот между РФ и Ираком за 8 месяцев 2022 года составит 313 миллионов долларов. Значение превысило уровни за весь 2021 год.