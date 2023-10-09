Турецкая лира установила исторический антирекорд к доллару

Утром в понедельник, 9 октября, курс турецкой валюты впервые в истории упал до 28,11 лиры за доллар. Об этом сообщает Anadolu Gazete.

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Позже в ходе торгов курс составил 27,74 лиры за доллар. Рост доллара к лире по сравнению с итогами торгов 8 октября составил 0,73 процента (до 27,54 лиры).

В сентябре 2023 года в Турции подняли ключевую ставку до рекордных 30 процентов. Турецкий Центральный банк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку - с 25 до 30 процентов, это рекордный показатель с 2003 года.