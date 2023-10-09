В ОПЕК повысили прогноз мирового спроса на нефть

К 2045 году мировой спрос на сырье увеличится на 16 процентов и достигнет уровня в 116 миллионов баррелей в сутки. Об этом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

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Таким образом, эксперты улучшили свой предыдущий прогноз примерно на шесть миллионов баррелей в день. Рост спроса на сырье будет обусловлен рядом факторов, включая повышенный интерес к топливу со стороны представителей автомобильной, нефтехимической и авиационной промышленностей, уточняется в отчете World Oil Outlook.

В то же время лидирующую роль по объемам потребления нефти сохранят за собой государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, спрос на сырье в Индии к 2045 году, по прогнозам ОПЕК, вырастет более чем вдвое — почти до 12 миллионов баррелей в день, а в Китае — на 26 процентов, или на четыре миллиона баррелей в сутки.