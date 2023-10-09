Названо условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, в каком случае могут отменить запрет на экспорт нефтепродуктов. В беседе с РБК-ТВ он заявил, что к этому прибегнут при полном насыщении российского рынка.

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По словам Сорокина, «сейчас частичная отмена произошла».

Напомним, что в сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.

В минувшую пятницу правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.