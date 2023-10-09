Новак назвал причину возобновления вывоза дизельного топлива

Частичное снятие запрета на экспорт топлива обусловлено опасностью затоваривания систем хранения и, как следствие, снижения объемов переработки. Об этом на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Александр Новак, правительства России.

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По его словам, введенный 21 сентября временный запрет на вывоз нефтепродуктов показал свою эффективность и во многом снял проблемы на внутреннем рынке. В том числе резко снизились цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и начал отступать дефицит топлива в регионах.

Отдельно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по ходу проверок деятельности нефтяных компаний и независимых сетей АЗС выявила факты завышения розничных цен.

Новак указал, что новые меры, утвержденные 6 октября, позволяют сохранить контроль над ситуацией и при возобновлении экспорта дизельного топлива, который разрешили только для крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этого возвращен полный размер компенсации нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма, а также введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну на продажу нефтепродуктов за рубеж для перекупщиков.

Мишустин поручил Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию, особенно в вопросе повышения цен. Все дальнейшие шаги, подчеркнул он, надо принимать в зависимости от насыщения внутреннего рынка по разумным ценам.