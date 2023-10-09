Во Франции оценили ситуацию с газом перед предстоящей зимой

Глава французского оператора газовых сетей GRTgaz, Тьерри Труве, высоко оценил подготовленность Франции к предстоящей зиме. По его словам, ситуация в стране с газом лучше, чем годом ранее, передает агентство «Прайм».

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Труве отметил, что избежать дефицита голубого топлива позволят стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и снижение энергопотребления.

Также глава компании заявил, что к настоящему моменту заполненность французских газовых хранилищ составляет 95%.

Однако, по его словам, сейчас зафиксировано замедление темпов заполнения в связи с техническими работами и снижением поставок из Норвегии.

Труве выразил надежду на скорейший ввод в эксплуатацию нового терминала хранения СПГ в Гавре.