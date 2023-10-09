Во Франции оценили ситуацию с газом перед предстоящей зимой
Глава французского оператора газовых сетей GRTgaz, Тьерри Труве, высоко оценил подготовленность Франции к предстоящей зиме. По его словам, ситуация в стране с газом лучше, чем годом ранее, передает агентство «Прайм».
Труве отметил, что избежать дефицита голубого топлива позволят стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и снижение энергопотребления.
Также глава компании заявил, что к настоящему моменту заполненность французских газовых хранилищ составляет 95%.
Однако, по его словам, сейчас зафиксировано замедление темпов заполнения в связи с техническими работами и снижением поставок из Норвегии.
Труве выразил надежду на скорейший ввод в эксплуатацию нового терминала хранения СПГ в Гавре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна подтверждает свой статус надежного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере.