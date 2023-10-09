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Евросоюз решил приостановить оказание помощи Палестине

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий заявил, что из-за ситуации в Израиле Евросоюз приостанавливает всю свою помощь Палестине. Об этом он написал в Twitter.

Евросоюз приостановил оказание помощи Палестине
© РИА Новости

По его словам, весь объём поставляемой помощи будет приостановлен. Кроме того, Евросоюз также собирается пересмотреть все свои проекты по помощи Палестине.

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«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом. Не может быть никакого обычного бизнеса. Будучи крупнейшим донором палестинцев, Европейская комиссия ставит на рассмотрение весь свой портфель развития на общую сумму 691 миллион евро», — написал Варгелий.

7 октября боевое крыло палестинского движения «Хамас» атаковало приграничные районы Израиля из сектора Газа.

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