США примут меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«США готовятся принять суровые меры в отношении уклонения от своих главных санкций в отношении российской нефтяной промышленности», — говорится в материале газеты.

Там отмечают, что таким образом Запад надеется укрепить новый режим ценового ограничения, эффективность которого стала снижаться.

«Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу», — сказала министр финансов США в интервью газете.

Она отметила, что штаты предпримут шаги для обеспечения соблюдения ценового лимита в 60 долларов за баррель, который они и их партнеры установили для продаж российской нефти.