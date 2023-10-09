В Минэнерго раскрыли объем поставок дизеля за рубеж

«В оптимальном объеме (возобновили экспорт — прим. «Ленты.ру»), который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50 процентов производства», — сказал Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.