В России нашли способ уйти от расчета в долларах в торговле

Вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать бартер. Такой вариант расчета с партнерами нашел глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

В ходе пленарной сессии на форуме Innofood Мантуров предложил обмениваться товарами как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую, учитывая их физический вес.

«Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо», — заявил он в разговоре с замминистра сельского хозяйства Бразилии Ренатой Миранда.

В Минфине допускали переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле еще летом 2022 года. По словам главы ведомства Антона Силуанова, натуральный обмен товарами рассматривали как один из инструментов для минимизации рисков притока выручки в долларах и евро помимо перехода на рублевые платежи.

В Турции и Иране уже согласились работать с Россией по бартеру — на случай, если санкции или ограничения на использование платежных систем сделают недоступными иные способы расчетов.