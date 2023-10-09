Цены на золото поднялись на фоне обострения конфликта в Израиле

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в ходе торгов в понедельник, 9 октября, выросла на 2,15%, до дневного максимума $1869,5 за унцию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные биржи Comex.

Эксперты пояснили, что фьючерсы поднялись на фоне новой геополитической неопределенности на рынках, вызванной обострением палестино-израильского конфликта.

Аналитик брокерской компании XM Раффи Бояджян отметил, что золото исторически рассматривается как «актив-убежище». Он добавил, что инвесторы скупают драгоценный металл в периоды неопределенности.

Доллар, швейцарский франк и японская иена также выиграли после начала конфликта, уточнил эксперт.

По данным газеты, еще одним «убежищем» является рынок казначейских облигаций США, но он был закрыт в понедельник в связи с праздником Дня Колумба.

Напомним, что в субботу, 7 октября, бойцы палестинского движения ХАМАС осуществили атаку на Израиль. Они нанесли беспрецедентный ракетный удар, а затем, после подавления систем ПВО, перешли границу и захватили несколько населенных пунктов.