Цены на золото поднялись на фоне обострения конфликта в Израиле
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в ходе торгов в понедельник, 9 октября, выросла на 2,15%, до дневного максимума $1869,5 за унцию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные биржи Comex.
Эксперты пояснили, что фьючерсы поднялись на фоне новой геополитической неопределенности на рынках, вызванной обострением палестино-израильского конфликта.
Аналитик брокерской компании XM Раффи Бояджян отметил, что золото исторически рассматривается как «актив-убежище». Он добавил, что инвесторы скупают драгоценный металл в периоды неопределенности.
Доллар, швейцарский франк и японская иена также выиграли после начала конфликта, уточнил эксперт.
По данным газеты, еще одним «убежищем» является рынок казначейских облигаций США, но он был закрыт в понедельник в связи с праздником Дня Колумба.
Напомним, что в субботу, 7 октября, бойцы палестинского движения ХАМАС осуществили атаку на Израиль. Они нанесли беспрецедентный ракетный удар, а затем, после подавления систем ПВО, перешли границу и захватили несколько населенных пунктов.
Армия обороны Израиля в течение трех дней нанесла большое количество ответных ударов. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ отбили значительную часть временно утраченной территории.