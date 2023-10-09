Эксперт назвал последствия войны на Ближнем Востоке для рынка нефти

Заявления о том, что рост цен на нефть предрешен на фоне палестино-израильского конфликта, преждевременны, заявил аналитик Валерий Емельянов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Эксперт пояснил, что в настоящее время главные страны-добытчики нефти занимают прагматичную позицию по вопросу войны в Израиле.

Кроме того, у Израиля нет мотивации разрушать иранскую нефтяную инфраструктуру, отметил Емельянов.

Тревожные новости с Ближнего Востока всегда влекут за собой рост стоимости нефти, заметил, в свою очередь, аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.