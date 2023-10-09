Эксперт назвал последствия войны на Ближнем Востоке для рынка нефти
Заявления о том, что рост цен на нефть предрешен на фоне палестино-израильского конфликта, преждевременны, заявил аналитик Валерий Емельянов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Эксперт пояснил, что в настоящее время главные страны-добытчики нефти занимают прагматичную позицию по вопросу войны в Израиле.
Кроме того, у Израиля нет мотивации разрушать иранскую нефтяную инфраструктуру, отметил Емельянов.
Тревожные новости с Ближнего Востока всегда влекут за собой рост стоимости нефти, заметил, в свою очередь, аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Ранее сообщалось, что нефтяные трейдеры испугались взлета цен на нефть из-за конфликта Израиля с ХАМАС.
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