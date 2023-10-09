Силуанов назвал прогнозируемый курс рубля более выгодным для РФ

«Курс плавающий — да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе — это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов», — добавил министр.