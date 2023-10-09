Силуанов назвал прогнозируемый курс рубля более выгодным для РФ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что прогнозируемый курс рубля выгоднее для властей страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра на телеканале «Россия 1».
Он также добавил, что из-за внешних условий курс рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза.
«Мы, действительно, говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности, будь то экспортеры, импортеры — я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче, министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс», — заявил он.
Помимо этого, Силуанов ответил на вопрос о том, какой курс рубля ожидается до конца следующего года.
«Курс плавающий — да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе — это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов», — добавил министр.
Ранее Силуанов заявил, что стабильность рубля важнее курса доллара.