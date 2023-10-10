В России придумали способ обхода SWIFT с помощью цифрового рубля

Банк России нашел способ обхода системы SWIFT с помощью цифрового рубля. Решить ситуацию позволит подключение к нему иностранных банков, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора и аналитиков.

В материале говорится, что возможность присоединяться к платформе для проведения транзакций в обход международной системы есть у всех иностранных кредитных организаций.

Подчеркивается, что ЦБ занялся подготовкой нормативной базы для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Также отмечается, что примерно тогда новая форма валюты будет доступной для широкого круга пользователей.

Регулятором был опубликован проект указания, которое вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков.

Данная часть указания начнет действовать с 2025 года.