В России придумали способ обхода SWIFT с помощью цифрового рубля
Банк России нашел способ обхода системы SWIFT с помощью цифрового рубля. Решить ситуацию позволит подключение к нему иностранных банков, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора и аналитиков.
В материале говорится, что возможность присоединяться к платформе для проведения транзакций в обход международной системы есть у всех иностранных кредитных организаций.
Подчеркивается, что ЦБ занялся подготовкой нормативной базы для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Также отмечается, что примерно тогда новая форма валюты будет доступной для широкого круга пользователей.
Регулятором был опубликован проект указания, которое вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков.
Данная часть указания начнет действовать с 2025 года.
Ранее сообщалось, что доля евро в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в июле достигла минимального уровня - 24,42%. В сравнении с началом лета доля уменьшилась на 6,83 процентного пункта. Американская валюта продемонстрировала рекордные значения по данному показателю - 46,46%, (+ 4,44 процентного пункта).