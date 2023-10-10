В Минфине анонсировали увеличение объемов ФНБ в 2024 году

В Минфине анонсировали увеличение объёмов ФНБ в 2024 году
Он вырастет более чем на 500 млрд рублей, рассказал министр Антон Силуанов.
«Это хорошо, это создаёт нам и устойчивость бюджета, с одной стороны, и создаёт нам необходимый ресурс для финансирования ключевых проектов», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов также сообщил, что в ближайшие три года из бюджета направят более 200 млрд рублей на станкостроение. Кроме того, Минфин может скорректировать план займов на 2024-й при благоприятной конъюнктуре.