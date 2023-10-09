Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал проект бюджета

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

На заседании комитета в понедельник его члены проголосовали за проект бюджета.