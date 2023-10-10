В МВФ оценили влияние санкций на экспорт нефти из России

Российская нефть торгуется выше установленного Западом «потолка» в 60 долларов за баррель и экспорт энергоносителей остается стабильным. Об этом со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) пишет «Прайм».

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«Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными», - отметили в МВФ.

При этом в фонде подчеркнули, что российская нефть торгуется выше установленных западными странами лимитов, и отметили рост «незападного» флота танкеров, которые ее перевозят.

Также Россия создала собственную систему страхования морских перевозок, отмечается в докладе.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря 2022 года. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.