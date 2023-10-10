В МВФ оценили влияние санкций на экспорт нефти из России
Российская нефть торгуется выше установленного Западом «потолка» в 60 долларов за баррель и экспорт энергоносителей остается стабильным. Об этом со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) пишет «Прайм».
«Западные санкции на экспорт российской сырой нефти имели смешанные эффекты: экспортные потоки российской нефти остаются довольно стабильными», - отметили в МВФ.
При этом в фонде подчеркнули, что российская нефть торгуется выше установленных западными странами лимитов, и отметили рост «незападного» флота танкеров, которые ее перевозят.
Также Россия создала собственную систему страхования морских перевозок, отмечается в докладе.
Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря 2022 года. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.
Западные эксперты ранее призвали отменить ограничения на стоимость российской нефти, чтобы «предотвратить крупную экологическую катастрофу». По их мнению, для того, чтобы обойти санкции Россия вынужденно использует «ржавеющие старые танкеры» и занимается перевалкой сырой нефти прямо в море, что повышает риски нефтяных разливов и загрязнения прибрежных зон.