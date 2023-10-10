Дагестан попросил миллиарды на предотвращение энергетического коллапса

Дагестан среди регионов СКФО остается одним из лидеров по задолженности на оптовом рынке электроэнергии. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, при общей сумме долга 67 миллиардов рублей чуть более 20 миллиардов приходится на республику. Это треть всех долгов федерального округа в этом секторе.

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- Общий уровень собираемости платежей в регионе составляет 72 процента. Погашение основной части долга осуществляется силами ПАО "Россети" из средств, получаемых с оптового рынка, примерно 5,5 миллиарда рублей ежегодно, - подчеркнул Шульгинов.

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Особенно непростая ситуация сложилась в столице Дагестана. Как отметил министр, причина в том, что половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их до конца не передали "Россетям".

- В Махачкале есть дома, которые не зарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов нет, жильцы ни за что не платят. Кроме Дагестана, такой ситуации больше не существует нигде, - заявил Шульгинов.

Нынешнее лето для жителей республики выдалось жарким. Населенные пункты, особенно Махачкала, ежедневно погружались во тьму из-за длительных отключений электричества. Отчаявшись получить какие-то разъяснения от властей, люди стали перекрывать дороги.

Энергокомпании, в свою очередь, заявляли о том, что в условиях аномальной жары не выдерживают трансформаторы. Если их не отключить на некоторое время, то они могут выйти из строя.

В ситуацию вынуждены были вмешаться правоохранители. Следственный комитет по фактам систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

"Системный и массовый характер сбоев в энергоснабжении населения и социальных объектов республики стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПАО "Россети Северный Каказ" и филиала "Дагэнерго", на которых законодательством возложены обязанности по обеспечению надежного и бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей", - пояснили в Следственном управлении СКР по региону.

В свою очередь, Генпрокуратура направила в Дагестан комиссию, которая призвана разобраться с массовыми отключениями электроэнергии в республике.

Тем временем власти Дагестана, отчаявшись решить проблему своими силами, призвали всех пострадавших от отключения света подавать судебные иски.

- Президент поручил "Россетям" консолидировать усилия по управлению энергетическим комплексом в Дагестане, а они с этим не справляются, - заявил глава республики Сергей Меликов. - От отключения электричества страдают как граждане, так и учреждения, в том числе медицинские. У меня на руках четыре поручения президента нормализовать работу энергетического комплекса в Дагестане, но этого не происходит. Если нет света и людям ничего не могут объяснить, давайте подавать иски.

Учитывая серьезность сложившейся в регионе ситуации и приближающуюся зиму, проблему электроснабжения начали решать на федеральном уровне.

29 сентября в Минеральных Водах под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к отопительному сезону.

Как отметил Шульгинов, Дагестан на особом счету, в том числе из-за бесхозных объектов и бесконтрольного потребления электричества. Свое видение изложил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он уточнил, что на протяжении последних лет в республике ежегодно обновляются исторические максимумы суточного потребления электрической энергии в летний и зимний периоды.

- В последние годы в регионе отмечается рост притока туристов, растет число строящихся жилых домов и крупных объектов, требующих соответствующей инфраструктуры, - рассказал Абдулмуслимов. - Для нормализации ситуации в электросетевом комплексе необходимо выполнить работы по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса.

Третьего октября глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в парламентских слушаниях, которые прошли в Совете Федерации под руководством Валентины Матвиенко и были посвящены параметрам проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Сергей Меликов рассказал сенаторам о тяжелом положении со снабжением электроэнергией в регионе.

- В июле и августе этого года на фоне пиковых нагрузок из-за больших температур зафиксировано 195 случаев временного ограничения электроснабжения, не считая аварийных отключений, которых было около пятисот, - рассказал глава Дагестана. - Особенно сложное положение в Махачкале, где с 13 по 18 августа произошло восемь протестных акций с перекрытием автомобильных дорог.

Он привел конкретные цифры недофинансирования программ электроснабжения. Так, "Россети" разработали согласованные с минэнерго России программы повышения надежности электросетевого комплекса республики на 2022-2025 годы с объемом финансирования 7,7 миллиарда рублей. Также имеется аналогичная программа для Махачкалы на сумму четыре миллиарда рублей.

- Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы выделено 1,8 миллиарда рублей, - сказал Меликов. - Источники финансирования остальных мероприятий программ не определены, и соответственно, они не выполняются. Ссылаясь на отсутствие финансирования затрат, "Россети" также проводят только часть требуемых мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов в объеме 546 миллионов рублей. Нам нужно сегодня решить эти вопросы, народ устал от постоянных отключений электричества.

Глава республики попросил для решения первоочередных задач по повышению надежности системы электроснабжения предусмотреть в бюджете средства для "Россетей" в размере десяти миллиардов рублей и на подготовку к работе в осенне-зимний период с 2024 по 2026 год по 1,8 миллиарда рублей ежегодно. Валентина Матвиенко попросила сенаторов поддержать данную просьбу.