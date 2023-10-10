В МВФ повысили прогноз глобальной инфляции

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили свой прогноз инфляции на 2024 год. Согласно обновленной оценке, средние темпы роста потребительских цен в мире составят 5,8 процента против ранее ожидавшихся 5,2 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад финансовой организации.

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В МВФ полагают, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей, установленных местными центробанками. В среднесрочной перспективе этот фактор может ослабить и без того невысокие темпы роста мирового ВВП, предупредили эксперты.

В организации ожидают увеличения глобальной экономики на 2,9 процента по итогам 2024 года против ожидавшегося ранее прироста в три процента. Этот показатель станет на 0,8 процента ниже среднего уровня за два десятилетия до начала коронавирусной пандемии.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас призвал финансовые власти стран придерживаться взятого курса на ужесточение денежно-кредитной политики. Высокий уровень ключевых ставок, по его словам, должен сохраниться до тех пор, пока большинство стран не придет к целевым показателям темпа роста потребительских цен, заключил он.