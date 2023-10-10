Экономист назвал предел укрепления доллара

«Если мы не будем серьезно заниматься экономикой, а продолжим конвульсивные действия в области регулирования краткосрочного и поверхностного курса (это запрещение вывоза валюты, повышение ключевой ставки, которое только сдерживает развитие экономики), мы будем видеть последовательное снижение рубля по отношению к доллару. Учитывая, что у нас экономика все-таки не нулевая и как-то двигается, я думаю, что пока предел где-то в районе 110 на ближайшие два-три месяца», — поделился собеседник «Ленты.ру».