Силуанов назвал способ пополнить бюджет России

Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета
Министерство финансов РФ рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс - конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства... без потери контроля со стороны государства. Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве. Это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат", - отметил он.
На парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов отмечал, что Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации.
При этом, как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей.