Силуанов назвал способ пополнить бюджет России

"Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс - конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства... без потери контроля со стороны государства. Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве. Это тоже хороший источник финансирования бюджетных трат", - отметил он.