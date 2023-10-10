В МЭА спрогнозировали возможный рост экспорта СПГ США к 2026 году

Добыча природного газа в США может вырасти на 7% к 2026 году, а экспорт СПГ - на 60%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Добыча природного газа в США увеличится на 7% (или более чем на 70 млрд куб. м) к 2026 году по сравнению с 2022 годом, в основном за счет увеличения экспорта СПГ на мировой рынок и увеличения поставок трубопроводного газа в Мексику", - сказано в отчете.

Так, экспорт СПГ из США увеличится на 60% (или на 65 млрд куб. м в год) к 2026 году по сравнению с 2022 годом, а трубопроводные поставки газа в Мексику - на 20%, прогнозируют в МЭА.