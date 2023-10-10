ЦБ не исключил ужесточения ДКП для достижения инфляции в 4%
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляции в 4% в 2024 году. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. И мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений", - сказал он.
Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка ожидается в диапазоне 11,5-12,5% в 2024 году (прежний прогноз - 8,5-9,5%). В 2025 году регулятор ожидает значение этого показателя на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.