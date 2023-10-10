ЦБ не исключил ужесточения ДКП для достижения инфляции в 4%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России не исключает дополнительного ужесточения своей денежно-кредитной политики (ДКП) для достижения инфляции в 4% в 2024 году. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. И мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений", - сказал он.