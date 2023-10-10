Зампред ЦБ озвучил годовую инфляции в России

Зампред ЦБ Заботкин: годовая инфляция в России на 2 октября составила 5,9%
Годовая инфляция в России по состоянию на 2 октября достигла 5,9%, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
Об этом пишет ТАСС.
«Оценка показателя годовой инфляции из недельных данных на 2 октября возросла до 5,9%», — отметил он, добавив, что прогноз Центробанка по инфляции на конец текущего года составляет 6—7%.
По словам Заботкина, проинфляционные риски на данный момент превалируют.
25 сентября министр экономического развития России Максим Решетников дал прогноз по инфляции в стране в 2024 году.