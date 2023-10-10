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В Финляндии обнаружили место повреждения газопровода Balticconnector

Орпо прокомментировал повреждение газопровода Balticconnector

В Финляндии обнаружили место повреждения газопровода Balticconnector
© globallookpress.com

Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии, это могло быть результатом внешнего воздействия. Такое заявление сделал премьер-министр республики Петтери Орпо, передает «РИА Новости».

«Пограничная и береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии. Финские власти начали расследование», — сказал он.

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Также, по словам Орпо, Хельсинки получили информацию о неисправности кабеля передачи данных, что, вероятнее всего, произошло в экономической хоне Эстонии. Президент Финляндии считает, что повреждение газопровода было вызвано внешним воздействием на него.

При этом Орпо заверил, что энергобезопасности республики ничего не угрожает и о ситуации проинформированы власти Евросоюза и НАТО.

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