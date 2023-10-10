Центробанк рассказал, когда ожидается пик годовой инфляции
Зампред Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в стране ожидается весной-летом 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что темп роста цен замедлится уже в ближайшие месяцы.
«В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом», — заявил Заботкин.
Кроме того, зампред отметил, что прямо сейчас темпы роста цен достигли максимальной точки.
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении», — уточнил он.
Ранее в Центробанке рассказали об ухудшении стандартов ипотечного кредитования в России.
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