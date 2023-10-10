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Госдолг США снова вырос

Казначейство США сообщает, что государственный долг страны увеличился ещё на 500 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА «Новости».

Госдолг США увеличился еще на 500 миллиардов долларов
© Unsplash

При этом, менее чем месяц назад госдолг США побил исторический рекорд, преодолев отметку в 33 триллиона долларов. В данный момент общий размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов.

Ранее эксперт Freedom Finance Global Михаил Степанян заявил, что увеличение госдолга США создаёт долгосрочные риски для финансовой устойчивости страны.

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