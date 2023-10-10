Госдолг США увеличился еще на 500 миллиардов долларов

Казначейство США сообщает, что государственный долг страны увеличился ещё на 500 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА «Новости».

При этом, менее чем месяц назад госдолг США побил исторический рекорд, преодолев отметку в 33 триллиона долларов. В данный момент общий размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов.