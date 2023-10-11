Госдолг США меньше чем за месяц вырос на $500 млрд

Государственный долг Соединенных Штатов меньше чем за месяц вырос более чем на $500 млрд, до $33,5 трлн. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.

Ведомство 18 сентября сообщило, что "совокупный государственный долг" страны превысил $33 трлн. На тот момент этот показатель был рекордным. 16 июня он превысил отметку $32 трлн. Согласно последним оценкам ведомства, госдолг США превышает уже $33,513 трлн.

В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.