Госдолг США меньше чем за месяц вырос на $500 млрд
Государственный долг Соединенных Штатов меньше чем за месяц вырос более чем на $500 млрд, до $33,5 трлн. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством финансов США.
Ведомство 18 сентября сообщило, что "совокупный государственный долг" страны превысил $33 трлн. На тот момент этот показатель был рекордным. 16 июня он превысил отметку $32 трлн. Согласно последним оценкам ведомства, госдолг США превышает уже $33,513 трлн.
В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.
Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.
Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году (начался в стране с 1 октября) $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.