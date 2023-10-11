Казахстан может подавать газ потребителям при прокачке в Узбекистан

Казахстан обладает технической возможностью подавать российский газ в республику при его транзите в Узбекистан. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"В принципе весь комплекс договоренностей включает в себя в том числе и возможность поставки газа в Казахстан в зависимости от наших планов по потреблению газа в предстоящий период. Техническая возможность есть, теперь в зависимости от прогнозного баланса Казахстан примет решение по возможности использования предоставленного объема газа", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможности потребления газа Казахстаном при его транзите из РФ в Узбекистан.
Министр также рассказал о возможностях использования такого газа. "Это зависит от прогнозного баланса по потреблению газа. Основными потребителями газа в Казахстане являются предприятия электроэнергетической отрасли, промышленность, достаточно большой объем коммунально-бытового сектора", - пояснил он.
7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.