Спрогнозировано завершение спада на американском фондовом рынке

Восстановление акций с минимальных значений, которые наблюдались на прошлой неделе, может свидетельствовать о том, что фондовый рынок США достиг дна. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследовательскую компанию Fundstrat Global Advisors.

По словам руководителя отдела технической стратегии Fundstrat Global Advisors Марка Ньютона, есть несколько сигналов, которые указывают на грядущее продолжение роста на американском рынке акций.

Он обратил внимание на существенное повышение акций технологических компаний по отношению к динамике индекса S&P 500.

Эксперт считает, что широкомасштабное восстановление американской экономики, начавшееся в мае 2023 года, возможно, будет наблюдаться и дальше.

Кроме того, Ньютон отмечает, что процентные ставки в США и курс доллара близки к своим пиковым значениям. Эскалация ситуации вокруг Израиля повлекла за собой снижение процентных ставок в большинстве стран мира по состоянию на понедельник, добавил он.