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МВФ спрогнозировал рост госдолга России до 21,2% в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера государственного долга России до 21,2% ВВП в текущем году.

МВФ спрогнозировал рост госдолга России
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Соответствующие данные приводятся на сайте МВФ.

При этом, согласно прогнозу, после 2024 году размер российского госдолга пойдёт на спад и к 2028 году составит 18,2% ВВП.

Ранее стало известно, что госдолг США превысил $33,442 трлн, обновив свой исторический максимум, за день он подскочил на $275 млрд, что на 3% больше всей задолженности России.