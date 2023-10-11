МВФ спрогнозировал рост госдолга России до 21,2% в 2023 году
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост общего размера государственного долга России до 21,2% ВВП в текущем году.
Соответствующие данные приводятся на сайте МВФ.
При этом, согласно прогнозу, после 2024 году размер российского госдолга пойдёт на спад и к 2028 году составит 18,2% ВВП.
Ранее стало известно, что госдолг США превысил $33,442 трлн, обновив свой исторический максимум, за день он подскочил на $275 млрд, что на 3% больше всей задолженности России.