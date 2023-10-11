Глава Минфина заявила, что рост экономики США будет замедляться

"Я продолжаю считать, что основным сценарием для экономики США остается так называемая "мягкая посадка", что определяется рынком труда и давлением в сторону роста размера зарплат, - отметила глава Минфина. - Однако я не утверждаю, что этот сценарий единственный из возможных, но это наиболее вероятный путь развития".