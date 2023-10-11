В ЕЦБ предупредили об угрозе новых инфляционных шоков
Член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил, что давление нынешних инфляционных шоков на мировую экономику начинает постепенно ослабевать. Его слова приводит Bloomberg.
В то же время мировому сообществу необходимо продолжать внимательно следить за динамикой роста потребительских цен, чтобы заранее подготовиться к угрозе очередных инфляционных рисков.
«Мы должны следить (за инфляцией — прим. «Ленты.ру»), будут новые потрясения», — уточнил Кнот в ходе выступления на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
Согласно последним прогнозам аналитиков ЕЦБ, инфляция в европейском регионе достигнет целевого показателя в два процента не раньше второй половины 2025 года. В то же время по итогам сентября темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 4,3 процента, хотя в октябре 2022-го находились на уровне более десяти процентов.
В случае новых инфляционных рисков Кнот пообещал, что руководство ЕЦБ «скорректирует процентные ставки еще сильнее».
«Процессы дезинфляции (снижения темпов роста потребительских цен — прим. «Ленты.ру») никогда не происходят линейным образом, и впереди нас могут ждать новые потрясения», — заключил он.
Ранее аналитики МВФ повысили свой прогноз глобальной инфляции на 2024 год до 5,8 процента, хотя предыдущая оценка подразумевала рост потребительских цен на уровне 5,2 процента. В организации также предупредили, что в следующем году уровень инфляции в большинстве стран продолжит оставаться выше целевых показателей. В среднесрочной перспективе этот фактор может ослабить и без того невысокие темпы роста мирового ВВП.