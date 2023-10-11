Путин: Россия в 2023 году может обновить рекорд энергопотребления

Россия в 2023 году может обновить рекорд энергопотребления, который был установлен в прошлом году, заявил президент Владимир Путин.

«В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен», – сказал глава государства на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Путин обратил внимание на то, что отечественная экономика проходит этап структурной трансформации.

«Меняются география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина, появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса», – отметил он.

ТЭК переживает глубинные изменения, подчеркнул Путин. «Они затрагивают все направления работы: добычу и переработку энергоресурсов, сервис и логистику, взаимодействие с зарубежными партнерами», – сообщил президент.

Путин отметил, что место, роль и значение каждого государства определяется тем, как оно воспринимает глубинные, необратимые процессы, а также насколько эффективно умеет отстаивать свой экономический, промышленный, технологический и энергетические суверенитеты, перестраивает инвестиционные, торговые и кооперационные связи.

Базовый приоритет России в ТЭК – это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны, заявил Путин.